Медведев рассказал, как убеждал антиваксеров прививаться

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что среди его близких были те, кто сомневался в необходимости сделать прививку от ковида, но многих ему удалось убедить.



«Естественно, у меня, как и у любого человека, есть близкие, которые сомневались в том, что нужно прививаться, и мне приходилось с ними на эту тему вести беседы, и всё-таки большую часть мне удалось убедить, что привиться необходимо», — сказал он в интервью российским СМИ, фрагмент которого был опубликован 28 января (цитата по РИА Новости).

