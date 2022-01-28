Медведев рассказал, как убеждал антиваксеров прививаться

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что среди его близких были те, кто сомневался в необходимости сделать прививку от ковида, но многих ему удалось убедить.
«Естественно, у меня, как и у любого человека, есть близкие, которые сомневались в том, что нужно прививаться, и мне приходилось с ними на эту тему вести беседы, и всё-таки большую часть мне удалось убедить, что привиться необходимо», — сказал он в интервью российским СМИ, фрагмент которого был опубликован 28 января (цитата по РИА Новости).
Высказался экс-премьер и об антиваксерах. Медведев считает, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, но если он делает это публично, то нужно думать о последствиях, в том числе об ответственности за распространение ложной информации. При этом, по словам чиновника, даже медики иногда «несут такую пургу, что становится грустно».