«Дошло до третьей стадии». Медведев рассказал, что Россия изучает заявки на одобрение двух зарубежных вакцин

AstraZeneca и китайская компания подали заявки на регистрацию в России своих вакцин от коронавируса. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, фрагмент которого был опубликован 28 января.



«В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку — и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии — вроде разрешили — клинических испытаний. Так что такой процесс идёт», — заявил он (цитата по РИА Новости).