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«Дошло до третьей стадии». Медведев рассказал, что Россия изучает заявки на одобрение двух зарубежных вакцин

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AstraZeneca и китайская компания подали заявки на регистрацию в России своих вакцин от коронавируса. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, фрагмент которого был опубликован 28 января.

«В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку — и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии — вроде разрешили — клинических испытаний. Так что такой процесс идёт», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Также экс-премьер отметил, что Россия нуждается в создании собственной матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna. По его словам, работа в этом направлении ведется.

«Спутник V», по мнению Медведева, столкнулся с недобросовестной конкуренцией на рынке, как коммерческой, так и политической. Зампред Совбеза считает необходимым взаимное признание вакцин.

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Комментарии (5)

Guragcha
Это нам повествует "денег нет, но вы держитесь" и "мои слова из гранита высекут"... Пустые слова, сын в Англии, попытка продать китайцам завод по производству бутилированной воды на берегу Байкала, организация монополии по торговли реликтовым лесом тем же китаёзам.... Когда он что-то предлагает, жди неприятностей и проблем
Hutu
Димона разбудили...... Зачем, спрашивается? Спал бы дальше........
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