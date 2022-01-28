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В Киргизии из зоны конфликта эвакуировали почти 1,5 тысячи человек

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Киргизия эвакуировала почти полторы тысячи человек из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом 28 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС республики.

Представитель ведомства заявил, что на данный момент из опасной местности вывезли 1470 местных жителей, 1200 из них остались у знакомых и родственников. Часть населения также оставили в селах Маргун и Рават, и в городе Баткен.

Службы гражданской защиты юга Киргизии, добавили в МЧС, продолжают работать в режиме ЧС. Для людей остается достаточное количество палаток, горячего питания, питьевой воды и транспорта для эвакуации, кроме того, им доступна медицинская помощь.

Ранее погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке с пограничниками Таджикистана. По информации ведомства, таджикская сторона использовала гранатометы и минометы. Конфликт спровоцировало перекрытие военными Таджикистана автодороги, которая соединяет киргизские города Исфану и Баткен.

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Комментарии (3)

Безработный из Твери
Надо срочно Путину вмешаться, направить эскадрилию военных транспортных самолетов и эвакуировать всех желающих из двух стран в Россию.
Abu-Denis
Состоялся дружеский обмен боеприпасами между двумя странами - участницами Договора о коллективной безопасности.
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