В Киргизии из зоны конфликта эвакуировали почти 1,5 тысячи человек

Киргизия эвакуировала почти полторы тысячи человек из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом 28 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС республики.



Представитель ведомства заявил, что на данный момент из опасной местности вывезли 1470 местных жителей, 1200 из них остались у знакомых и родственников. Часть населения также оставили в селах Маргун и Рават, и в городе Баткен.

Службы гражданской защиты юга Киргизии, добавили в МЧС, продолжают работать в режиме ЧС. Для людей остается достаточное количество палаток, горячего питания, питьевой воды и транспорта для эвакуации, кроме того, им доступна медицинская помощь.