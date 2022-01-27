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БК «Зенит» второй раз за сезон обыграл действующего победителя Евролиги

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Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против действующего чемпиона «Анадолу Эфес». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 27 января.

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 76:67 (17:18, 20:18, 15:6, 24:25).

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Самыми результативными в составе «Зенита» стали Алекс Пойтресс (21 очко), Джордан Мики (15) и Билли Бэрон (13). У «Анадолу Эфес» отличились Василие Мицич (22), Крунослав Симон (17) и Адриен Морман (11).

В первом матче сезона «Зенит» также обыграл «Анадолу Эфес».

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