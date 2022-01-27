БК «Зенит» второй раз за сезон обыграл действующего победителя Евролиги

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против действующего чемпиона «Анадолу Эфес». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 27 января.
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 76:67 (17:18, 20:18, 15:6, 24:25).
Самыми результативными в составе «Зенита» стали Алекс Пойтресс (21 очко), Джордан Мики (15) и Билли Бэрон (13). У «Анадолу Эфес» отличились Василие Мицич (22), Крунослав Симон (17) и Адриен Морман (11).
В первом матче сезона «Зенит» также обыграл «Анадолу Эфес».