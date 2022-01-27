«Be good, мышь». В Музее Бродского открылась выставка о дружбе поэта с Барышниковым

В мемориальном музее Бродского 27 января открылась выставка «Be good, мышь», посвященная дружбе поэта с легендарным артистом балета Михаилом Барышниковым.
В угловой комнате с четырьмя окнами и эркером, где раньше жили соседи поэта, главный архитектор музея Александр Бродский установил стеклянные стенды. Внутри конструкций разместились 15 книг из личной коллекции Барышникова. Самое ценное — это оригинальные стихотворения Бродского, написанные им самим на форзацах. Поэт дарил их другу на протяжении 20 лет их общения.
«Чаще всего на форзацах представлены стихи, написанные Бродским на дни рождения Барышникова, — рассказала «Фонтанке» научный сотрудник музея Юлия Сенина, — Каждый раз он старался написать своим друзьям на праздник какое-то оригинальное послание, это было для него важно. Практически все стихи, здесь представленные, ранее не опубликованы, посетители впервые увидят их на нашей выставке».
«Мышь» и «кот Джозеф», — так называли друг друга Бродский и Барышников. «Be good, мышь», — последние слова поэта, адресованные товарищу. Он позвонил тому в последний раз 27 января 1996 года, чтобы поздравить с днем рождения. Ночью поэта не стало.
Бродский и Барышников познакомились в 1974 году. Первое стихотворение, написанное для танцовщика Бродским в 1975 году, сегодня включено в сборники: «Классический балет есть замок красоты…» — его автограф представлен в экспозиции.
Выйти на связь со звездой балета руководству музея было непросто: Барышников принципиально не приезжает в Россию. Несколько лет назад учредитель музея Максим Левченко познакомился с Барышниковым в Венеции. Новость о том, что в Петербурге откроется музей-квартира Бродского, потрясла артиста. В ноябре он решил внести свой вклад — книги с автографами — в мемориальное пространство. Еще несколько вещей пообещал отдать попозже.
«У Барышникова в квартире висит за стеклом стихотворение «И Тебя в Вифлеемской вечерней толпе не признает никто…». Оно было придумано Бродским еще в Ленинграде, и поэт уже в США передал его другу и написал своей рукой по кругу вокруг стихотворения автограф с посвящением. Барышников говорит, что тоже передаст его нам, но через время — пусть пока повисит», — говорит Юлия Сенина.
Стихотворения на форзацах, представленные в экспозиции, нетипичны для Бродского и могут удивить посетителей, — говорят в музее. Они не серьезные, иногда с «крепким словцом», личные и трогательные.
«Пусть Вам напомнит данный томик,
Что автор был не жлоб, не гомик,
Не трус, не сноб, не либерал,
Но — грустных мыслей генерал».
Такое послание оставил за несколько месяцев до своей смерти другу Бродский на форзаце книги своих стихов. Это самый поздний экспонат выставки.
Выставка «Be good, мышь» в музее-квартире Бродского продлится до конца апреля.
Мария Лащева, «Фонтанка.ру»