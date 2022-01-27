«Be good, мышь». В Музее Бродского открылась выставка о дружбе поэта с Барышниковым

В мемориальном музее Бродского 27 января открылась выставка «Be good, мышь», посвященная дружбе поэта с легендарным артистом балета Михаилом Барышниковым.

В угловой комнате с четырьмя окнами и эркером, где раньше жили соседи поэта, главный архитектор музея Александр Бродский установил стеклянные стенды. Внутри конструкций разместились 15 книг из личной коллекции Барышникова. Самое ценное — это оригинальные стихотворения Бродского, написанные им самим на форзацах. Поэт дарил их другу на протяжении 20 лет их общения.



Фото: предоставлено музеем Фото: предоставлено музеем Фото: предоставлено музеем Поделиться Поделиться







«Чаще всего на форзацах представлены стихи, написанные Бродским на дни рождения Барышникова, — рассказала «Фонтанке» научный сотрудник музея Юлия Сенина, — Каждый раз он старался написать своим друзьям на праздник какое-то оригинальное послание, это было для него важно. Практически все стихи, здесь представленные, ранее не опубликованы, посетители впервые увидят их на нашей выставке».

«Мышь» и «кот Джозеф», — так называли друг друга Бродский и Барышников. «Be good, мышь», — последние слова поэта, адресованные товарищу. Он позвонил тому в последний раз 27 января 1996 года, чтобы поздравить с днем рождения. Ночью поэта не стало.

Бродский и Барышников познакомились в 1974 году. Первое стихотворение, написанное для танцовщика Бродским в 1975 году, сегодня включено в сборники: «Классический балет есть замок красоты…» — его автограф представлен в экспозиции.



автор фото Мария Лащева / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Лащева / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Лащева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выйти на связь со звездой балета руководству музея было непросто: Барышников принципиально не приезжает в Россию. Несколько лет назад учредитель музея Максим Левченко познакомился с Барышниковым в Венеции. Новость о том, что в Петербурге откроется музей-квартира Бродского, потрясла артиста. В ноябре он решил внести свой вклад — книги с автографами — в мемориальное пространство. Еще несколько вещей пообещал отдать попозже.

