Подозреваемого в кровном убийстве пулковского таксиста отправили в изолятор

На два месяца судом в Петербурге отправлен под стражу Юнусджон Юсупов. Следствие считает, что он убил таксиста в Пулково.

О мере пресечения подозреваемому сообщает пресс-служба судов Петербурга, заседание прошло 27 января. Его задержали в этот же день, вернув в город из Пензы.

Юсупова нашли с помощью камер видеонаблюдения в Пулково. Убитый таксист вез в аэропорт пару, которая потом улетела в Екатеринбург, по пути к ним подсел Юсупов. Пассажиров нашли, они смогли рассказать только что беседовал таксист с молодым человеком на непонятном им языке.