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Подозреваемого в кровном убийстве пулковского таксиста отправили в изолятор

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На два месяца судом в Петербурге отправлен под стражу Юнусджон Юсупов. Следствие считает, что он убил таксиста в Пулково.

О мере пресечения подозреваемому сообщает пресс-служба судов Петербурга, заседание прошло 27 января. Его задержали в этот же день, вернув в город из Пензы.

Юсупова нашли с помощью камер видеонаблюдения в Пулково. Убитый таксист вез в аэропорт пару, которая потом улетела в Екатеринбург, по пути к ним подсел Юсупов. Пассажиров нашли, они смогли рассказать только что беседовал таксист с молодым человеком на непонятном им языке.

Такси стояло в зоне, где водители отдыхают, поэтому факт убийства был вскрыт только через 10 часов. Мужчину нашли с перерезанным горлом и ножевыми ранами в сердце. Юсупова, земляка убитого, отследили. В Пензе по прилете из Петербурга он встретился с односельчанкой, но она заявила следствию, что ничего не знает. Сам подозреваемый во время допроса не отрицал свою причастность, но подробности и мотив объяснить отказался. Вероятно, это было кровной местью.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Mr.Long
"пулковский таксист"?? Тьфу! Ну что за заголовки такие? Стыдно должно быть.
07A
Если бы все герои повествования владели эсперанто, трагедии не произошло!
Москва 2041
Неместный. Эстетика расчлененки ему оказалась чужда - примитив с перерезанием горла.
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