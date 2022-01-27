Подозреваемого в кровном убийстве пулковского таксиста отправили в изолятор

На два месяца судом в Петербурге отправлен под стражу Юнусджон Юсупов. Следствие считает, что он убил таксиста в Пулково.
О мере пресечения подозреваемому сообщает пресс-служба судов Петербурга, заседание прошло 27 января. Его задержали в этот же день, вернув в город из Пензы.
Юсупова нашли с помощью камер видеонаблюдения в Пулково. Убитый таксист вез в аэропорт пару, которая потом улетела в Екатеринбург, по пути к ним подсел Юсупов. Пассажиров нашли, они смогли рассказать только что беседовал таксист с молодым человеком на непонятном им языке.
Такси стояло в зоне, где водители отдыхают, поэтому факт убийства был вскрыт только через 10 часов. Мужчину нашли с перерезанным горлом и ножевыми ранами в сердце. Юсупова, земляка убитого, отследили. В Пензе по прилете из Петербурга он встретился с односельчанкой, но она заявила следствию, что ничего не знает. Сам подозреваемый во время допроса не отрицал свою причастность, но подробности и мотив объяснить отказался. Вероятно, это было кровной местью.