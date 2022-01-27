Несколько российских журналистов сотрудники ФСБ задержали рядом с украинской границей

Журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода задержали в поселке Куйбышево Ростовской области. Их спрашивают о работе, карьере и личной жизни.
О задержании сотрудника издание Znak.com сообщает 27 января, к моменту публикации поста ближе к шести вечера журналистов еще не отпустили. Предварительно пограничная служба ФСБ заинтересовалась ими из-за отсутствия специального пропуска для нахождения в приграничной зоне. Znak.com отмечает, что журналисты не пересекали границу.
Бакина опрашивали в течение часа, задавая вопросы о работе и личной жизни. Молодых людей могут оштрафовать по статье КоАП «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».