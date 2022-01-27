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Несколько российских журналистов сотрудники ФСБ задержали рядом с украинской границей

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Журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода задержали в поселке Куйбышево Ростовской области. Их спрашивают о работе, карьере и личной жизни.

О задержании сотрудника издание Znak.com сообщает 27 января, к моменту публикации поста ближе к шести вечера журналистов еще не отпустили. Предварительно пограничная служба ФСБ заинтересовалась ими из-за отсутствия специального пропуска для нахождения в приграничной зоне. Znak.com отмечает, что журналисты не пересекали границу.

Бакина опрашивали в течение часа, задавая вопросы о работе и личной жизни. Молодых людей могут оштрафовать по статье КоАП «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».

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Комментарии (6)

Свободу Лёхе!
Надо отвечать как десантники - заблудились..)
Piter Russo
Надо было спросить готовите ли вы вторжение на Украину неподготовленной группой журналистов вооруженной видео-аудио аппаратурой? Сумеете ли вы взять Киев без шума и пыли? Двинетесь ли вы на Львов? Принимаете ли вы психотропные вещества? Будете брать в плен Зеленского? :)))
Денеб
"Их спрашивают о работе, карьере и личной жизни." - в мужья что ли набиваются?
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