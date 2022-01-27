Скончалась наследница балетной династии Легат, танцевавшая с Нуреевым

«Сегодня в Москве она скончалась, в 11 утра, — сказала она. — Это не коронавирус, мы до последнего с ней ходили гуляли, и в театр, и на выставки. Все было нормально: душ к вечеру приняла, собралась спать. А потом говорит: «Ален, что-то мне нехорошо». Я посмотрела — у нее пульс медленный-медленный. Вызвала скорую, они быстро очень приехали. Сделали укол — ничего не помогает, и ее забрали в реанимацию. Там она пару дней пролежала на ИВЛ, кардиостимулятор поставили, но врачи сказали, что сердце слабое очень (у нее порок сердца был и еще какие-то изменения) и оно не билось само. И вообще остановилось».

Татьяна Легат более 30 лет танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова, около 10 лет работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, потом почти 20 — в Бостоне. С 2009 года и до лета 2020-го занималась с балеринами в Михайловском театре, но во время его закрытия в первую волну пандемии перебралась в Москву, куда в училище при Консерватории поступил учиться ее внук-вокалист.



«Ученицы ей все время звонили, каждые 2–3 дня, — вспоминает Елена Юрьевна. — Как спектакль — присылали пленки, она говорила все замечания, — они были на видеосвязи. В Москве у нее тоже были ученицы, которые с ней связывались. Так что она при деле была все время. Очень активный была человек, но сердце у нее давно было больное. Ей врач говорил: «Вы держитесь, пока двигаетесь, работаете». Но сейчас говорят уже, что организм исчерпал свои ресурсы».



Основателем балетной династии Легат был Густав Легат — ученик Мариуса Петипа, имевший шведские корни. Его сыновья — Николай и Сергей — также стали известными танцовщиками и балетмейстерами. Внучка — Татьяна Николаевна — воспитывалась бабушкой, тоже балериной, выступавшей с Агриппиной Вагановой. Мать девочки умерла в блокадном Ленинграде. Сама Татьяна с 1943 года занималась в Ленинградском хореографическом училище. Среди тех, с кем выступала на одной сцене Татьяна Легат, — Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.

