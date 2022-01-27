Облегчили жизнь «Авроре». «Невская застава» сколола лед на Большой Невке

Ледокол «Невская застава» продолжает следить за ледовой обстановкой в Петербурге. В четверг, 27 января, судно прошло от места постоянной стоянки до центральной части города. Команда сколола лед в районе крейсера «Аврора» — это позволяет снизить нагрузку на корпус судна-музея, сообщили в городском комитете по природопользованию.
В комитете уточнили, что за последние 5 лет рекордным по количеству выходов ледокола «Невская застава» стал 2016 год. Тогда из-за быстрого заполнения льдом реки Невы в границах Петербурга и Ленобласти оказались в плену порядка 12 судов, включая 2 нефтеналивных танкера. В общей сложности в тот год ледокол выходил в рейд 56 раз. В последующие годы количество выходов менялось в зависимости от ледовой обстановки: 2017-й — 17 выходов, 2018-й — 38 выходов, 2019-й — 5 выходов, 2020-й — 2 выхода, 2021-й — 14 выходов.
Помимо ледокольных работ, «Невская застава» участвует в мероприятиях по аварийному сбору нефтеразливов, в спасательных и противопожарных операциях.