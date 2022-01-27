Год за борцовский прием. Ссору у казармы разрешали в гарнизонном суде в Петербурге

Конфликт между двумя молодыми людьми произошел в октябре. Гаджимурад Аскерханов поспорил у казармы с товарищем из-за количества заступлений в наряды и уборки территории. В ходе ссоры Аскерханов исполнил борцовский прием: обнял оппонента за ноги, приподнял и с высоты собственного роста бросил на землю. Пострадавший получил перелом ключицы и другие телесные повреждения средней тяжести.

Аскерханов вину признал частично. Он не отрицал, что совершил прием, но указал, что сделал это рефлекторно, давно занимается борьбой и этим маневром никогда никого не калечил. По его словам, во время ссоры он предложил товарищу отойти и поговорить, но тот резко дернул его за левую руку. Аскерханов якобы попросил его не трогать, но оппонент шагнул в его сторону, что выглядело как акт агрессии, и далее последовал борцовский прием. По словам второго участника конфликта, его схватили за ноги сразу после просьбы не трогать борца.



Аскерханов добавил, что навещал пострадавшего в больнице, приносил ему фрукты и овощи, многократно извинялся и будет продолжать, пока его не простят. Потерпевший это подтвердил — сказал, что к обидчику относится нейтрально и считает, что наказания тот заслуживает, но не сурового.



«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 55 УК РФ, суд заменил это наказание содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок», — говорится в сообщении.

