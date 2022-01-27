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В «Лаборатории Касперского» рассказали, как часто россияне оставляют в Интернете персональные данные и сколько они стоят

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Пакет документов со сканом паспорта и селфи на его фоне в русскоязычном даркнете стоит от 300 рублей. Около 30% россиян оставили в сети свои персональные данные.

Результаты исследования 27 января опубликовала «Лаборатория Касперского». Номер телефона, место работы и даже домашний адрес в сети оставляли порядка 30 процентов пользователей интернета из России. Каждый десятый делился конфиденциальной информацией, в том числе публиковал фото документов. Такие действия называются овершеринг.

Овершеринг дает больше возможностей мошенникам. Если сам по себе человек им не интересен, то фото и сканы реальных документов — вполне. Правда, цена у этой информации не так уж и высока. «Касперский» приводит пример: пакет из скана паспорта, селфи с ним (которое требуется в приложениях каршеринга и других), ИНН и СНИЛС в даркнете стоит от 300 рублей. Только скан и ИНН обойдется в сто рублей.

Кроме очевидного — не публиковать в открытом доступе фото своего паспорта, специалисты для безопасности пользователей предлагают регулярно обновлять приложения и ПО, просматривать список установленных приложений в поисках лишнего, не давать приложениям доступ к информации, которая не нужна для их работы. Также рекомендовано не переходить по сомнительным ссылкам, кто бы их не присылал, и внимательно смотреть на правильность адресной строки сайта, на котором пользователь вводит свои персональные данные.

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