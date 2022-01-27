Насчитали более полусотни. Нижегородскую медсестру подозревают в учете лжевакцинированных

В Нижнем Новгороде расследуют дело о непривитых от COVID-19 людях, которые были внесены в систему как вакцинированные. Подозреваемые — шестеро граждан, включая медсестру и сотрудников турфирм, сообщает 27 января пресс-служба Следственного комитета РФ.



Предположительно, ложные данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения вносила под чужим профилем медсестра, работающая в городской поликлинике. Следствие полагает, что сотрудники турфирм приискивали клиентов и заполняли прививочные сертификаты.

