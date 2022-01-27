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Насчитали более полусотни. Нижегородскую медсестру подозревают в учете лжевакцинированных

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В Нижнем Новгороде расследуют дело о непривитых от COVID-19 людях, которые были внесены в систему как вакцинированные. Подозреваемые — шестеро граждан, включая медсестру и сотрудников турфирм, сообщает 27 января пресс-служба Следственного комитета РФ.

Предположительно, ложные данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения вносила под чужим профилем медсестра, работающая в городской поликлинике. Следствие полагает, что сотрудники турфирм приискивали клиентов и заполняли прививочные сертификаты.

Таким образом более 50 человек были неверно учтены как привитые. Возбуждено дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых задержали.

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Комментарии (6)

Bush1
Герои бесплатно спасают. А эти за деньги.
Россея… Все для галочки. Осаго для гайцов, страховка для визы, гринкарта на машину для пограничников. А когда припрет, ноют, спасите, б…, помогите…
Laska77
эх, еще одна пострадала за благое дело, забыла видимо пословицу: "Не делай добра - не получишь зла".
zzz34
Герои России
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