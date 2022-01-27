Волейбольный «Зенит» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» ушел на карантин из-за многочисленных случаев коронавируса среди игроков. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.



Из-за этого принято решение о переносе домашнего матча 15-го тура Суперлиги с московским «Динамо», который был запланирован на 1 февраля.



«Проведение игры в текущих условиях — это риск как для здоровья наших игроков, некоторые из которых сейчас даже не могут тренироваться, так и для окружающих. Все парни передают вам искренний привет! О новой дате матча с «Динамо» мы сообщим дополнительно», — заявили в клубе.

