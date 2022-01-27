Доллар и евро потеряли на бирже по паре рублей

По данным на 16:07 четверга, курс американской валюты с 80 рублей снизился на 1,88% — до 78 рублей. Курс евро потерял 2,7% и с 90 рублей опустился до 86,9 рубля.



Рубль чувствует себя более уверенно на фоне роста ключевых показателей российского рынка. Так, индекс Мосбиржи к этому времени вырос на 4,25%, РТС — на 6,62%.

