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Доллар и евро потеряли на бирже по паре рублей

Рубль укрепляется после вчерашнего падения. Доллар и евро на торгах 27 января потеряли по паре рублей.

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По данным на 16:07 четверга, курс американской валюты с 80 рублей снизился на 1,88% — до 78 рублей. Курс евро потерял 2,7% и с 90 рублей опустился до 86,9 рубля.

Рубль чувствует себя более уверенно на фоне роста ключевых показателей российского рынка. Так, индекс Мосбиржи к этому времени вырос на 4,25%, РТС — на 6,62%.

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Комментарии (2)

chip1
Победа! США на коленях!
Olla2
Рубль взлетел.
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