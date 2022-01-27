FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Обиженный на полицию мужчина раз за разом минировал вокзалы и аэропорты столицы и Петербурга, пока не попался

0
Печать

Подозреваемый в серии ложных минирований вокзалов и аэропортов Петербурга задержан до седьмой попытки.

33-летний уроженец Саратовской области, имевший негативный опыт общения с полицией, решил подпортить ей жизнь «взрывными» письмами, сообщает 27 января пресс-служба транспортной полиции. В 2021 году он шесть раз рассылал письма о том, что на объектах транспорта Москвы, Петербурга и Белоруссии заложены бомбы. Все письма он сопровождал фотографиями или видео объектов.

«В ходе проведения обыска по месту фактического проживания мужчины были изъяты средства мобильной связи, с помощью которых злоумышленник осуществлял противоправную деятельность», — сообщает ведомство.

После поимки суд избрал мужчине, работающему оператором котельной, меру пресечения в виде содержания под стражей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний