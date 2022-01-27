Обиженный на полицию мужчина раз за разом минировал вокзалы и аэропорты столицы и Петербурга, пока не попался

Подозреваемый в серии ложных минирований вокзалов и аэропортов Петербурга задержан до седьмой попытки.



33-летний уроженец Саратовской области, имевший негативный опыт общения с полицией, решил подпортить ей жизнь «взрывными» письмами, сообщает 27 января пресс-служба транспортной полиции. В 2021 году он шесть раз рассылал письма о том, что на объектах транспорта Москвы, Петербурга и Белоруссии заложены бомбы. Все письма он сопровождал фотографиями или видео объектов.



«В ходе проведения обыска по месту фактического проживания мужчины были изъяты средства мобильной связи, с помощью которых злоумышленник осуществлял противоправную деятельность», — сообщает ведомство.

