«Побег из курятника». В Калининградском зоопарке ловили африканского трубкозуба

Из калининградского зоопарка пытался сбежать предприимчивый африканский трубкозуб. Чтобы водворить беглеца на место, сотрудникам понадобились лопаты и мучные черви. О необычном происшествии накануне, 26 января, в Facebook сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

По словам Соколовой, трубкозуб по имени Терри выбрался из павильона в летний вольер и начал копать подземный ход. В пять утра там его обнаружила охрана учреждения, и через полчаса в зоопарк прибыла «группа захвата».



«История умалчивает, как долго шла борьба между быстро погружающимся вглубь земли трубкозубом и такими же быстрыми раскопками над ним двумя женщинами, но факт остается фактом: неумолимость сотрудников, во что бы то ни стало стремящихся вернуть беглеца в теплый павильон, и заманчивая вкусняшка в виде мучных червей сделали свое дело — упирающегося (так и хочется дописать «и радостного») шалуна Терри водворили в теплый павильон. Ничего, до весны уже недалеко — скоро нагуляется на улице вволю», — шутит директор.

