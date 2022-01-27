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«Побег из курятника». В Калининградском зоопарке ловили африканского трубкозуба

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Из калининградского зоопарка пытался сбежать предприимчивый африканский трубкозуб. Чтобы водворить беглеца на место, сотрудникам понадобились лопаты и мучные черви. О необычном происшествии накануне, 26 января, в Facebook сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

По словам Соколовой, трубкозуб по имени Терри выбрался из павильона в летний вольер и начал копать подземный ход. В пять утра там его обнаружила охрана учреждения, и через полчаса в зоопарк прибыла «группа захвата».

«История умалчивает, как долго шла борьба между быстро погружающимся вглубь земли трубкозубом и такими же быстрыми раскопками над ним двумя женщинами, но факт остается фактом: неумолимость сотрудников, во что бы то ни стало стремящихся вернуть беглеца в теплый павильон, и заманчивая вкусняшка в виде мучных червей сделали свое дело — упирающегося (так и хочется дописать «и радостного») шалуна Терри водворили в теплый павильон. Ничего, до весны уже недалеко — скоро нагуляется на улице вволю», — шутит директор.

Как рассказала Соколова «Интерфаксу», есть смелое предположение, что Терри, рожденный от семейной пары из Екатеринбурга, попытался сбежать и воссоединиться со своей семьей. Также она отметила, что в настоящее время в четырех зоопарках России проживают лишь семь трубкозубов.

Трубкозуб — млекопитающее среднего размера, внешне напоминающее свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. В наше время трубкозубы сохранились только в Африке.

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Комментарии (1)

260695091
каких только тварюшек на свете нет
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