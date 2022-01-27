FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

МегаФон приобрел 50% бизнеса IT-партнера, с которым создает продукты в сфере искусственного интеллекта и защиты данных

1
Печать

МегаФон приобрел 50% АО «Квантера» — совместного предприятия с фондом Quantum-A, одним из ключевых партнеров компании в разработке цифровых продуктов. В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу оператора.

Еще 50% компании принадлежат фонду Quantum-A, он переведет в СП своих специалистов и часть активов, задействованных в разработке решений для МегаФона. По заказу оператора уже были реализованы такие проекты, как группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для МегаФона ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов — один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Новости телекома

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тов
МегаФон разрушил свой собственный бизнес и превратился из лидера в отстающего.

Отвратительное качество связи, еще хуже вообще неработающая поддержка, глючные личные кабинеты, хамство и неспособность решать вопросы корпоративного отдела на караванной.

Только и видел там очередь клиентов оформляющих расторжение договоров.

И винить больше некого кроме как самих себя.

Осталось паразитировать на связи в метро и пытаться купить и разрушить еще и другие компании.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний