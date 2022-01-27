МегаФон приобрел 50% бизнеса IT-партнера, с которым создает продукты в сфере искусственного интеллекта и защиты данных

МегаФон приобрел 50% АО «Квантера» — совместного предприятия с фондом Quantum-A, одним из ключевых партнеров компании в разработке цифровых продуктов. В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу оператора.

Еще 50% компании принадлежат фонду Quantum-A, он переведет в СП своих специалистов и часть активов, задействованных в разработке решений для МегаФона. По заказу оператора уже были реализованы такие проекты, как группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для МегаФона ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).