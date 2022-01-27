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«Душат же типов в UFC, а тут по-своему чуть, в УФСИН». Влади и «Комитет против пыток»* выпустили клип

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Влади (Владислав Лешкевич) из «Касты» вместе с правозащитной организацией «Комитет против пыток»* (признана в РФ иноагентом) выпустили 27 января клип на трек «Статья, которой нет».

Фото: скриншот видео / YouTube
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«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи — нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего. Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути «превышением должностных полномочий», а виновные в пытках несли неотвратимое наказание», — говорится в описании.

Режиссерами клипа стали Филипп Юрьев и Иван Проскуряков, во второй половине видео снялись люди, которые подвергались пыткам.

Повествование в треке ведется от лица жертвы и от представителя правоохранительной или уголовно-исполнительной системы.

«Я передушил таких бы псин,

И это нормально, я не псих.

Душат же типов в UFC?

А тут по-своему чуть, в УФСИН», — такими строчками заканчивается трек.

В клипе их проговаривает задержанный на митинге в Москве и избитый в отделе полиции Михаил Файто.

*14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

Фото: скриншот видео / YouTube

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