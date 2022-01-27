В Петербурге опечатали ещё пять баров за нарушение ковидных ограничений

Кальян-бары на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О. вели работу в ночное время, несмотря на запрет, пояснили в ККИ.

Заведения допустили и другие нарушения: посетители курили кальяны, сотрудники не носили СИЗ, отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, не было разметки, в заведения пускали посетителей без уникального QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.



В отношении владельцев ведется работа по возбуждению административных производств. Им грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц. В отношении 16 посетителей баров также составлены административные протоколы.

