В Петербурге опечатали ещё пять баров за нарушение ковидных ограничений

Кальян-бары на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О. вели работу в ночное время, несмотря на запрет, пояснили в ККИ.
Заведения допустили и другие нарушения: посетители курили кальяны, сотрудники не носили СИЗ, отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, не было разметки, в заведения пускали посетителей без уникального QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.
В отношении владельцев ведется работа по возбуждению административных производств. Им грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц. В отношении 16 посетителей баров также составлены административные протоколы.
«Работа заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора», — сообщили в комитете Смольного.
Всего за три дня в Петербурге было проверено 70 магазинов, 11 точек общепита и 23 организации сферы услуг. Нарушения выявлены на шести объектах — в ряде случаев у них не было QR-кода или СИЗов у персонала. В павильоне общепита на проспекте Художников отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, сведения о вакцинации сотрудников, организацией использовался некорректный QR-код. В гипермаркете на Дунайском проспекте помимо отсутствия журналов не осуществлялась проверка QR-кодов посетителей, персонал и покупатели были без масок.