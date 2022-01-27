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В Петербурге опечатали ещё пять баров за нарушение ковидных ограничений

За несоблюдение антиковидных требований в Петербурге опечатаны помещения пяти заведений общепита. От этом 27 января сообщили в комитете по контролю за имуществом.

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Кальян-бары на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О. вели работу в ночное время, несмотря на запрет, пояснили в ККИ.

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Заведения допустили и другие нарушения: посетители курили кальяны, сотрудники не носили СИЗ, отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, не было разметки, в заведения пускали посетителей без уникального QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.

В отношении владельцев ведется работа по возбуждению административных производств. Им грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц. В отношении 16 посетителей баров также составлены административные протоколы.

«Работа заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора», — сообщили в комитете Смольного.

Всего за три дня в Петербурге было проверено 70 магазинов, 11 точек общепита и 23 организации сферы услуг. Нарушения выявлены на шести объектах — в ряде случаев у них не было QR-кода или СИЗов у персонала. В павильоне общепита на проспекте Художников отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, сведения о вакцинации сотрудников, организацией использовался некорректный QR-код. В гипермаркете на Дунайском проспекте помимо отсутствия журналов не осуществлялась проверка QR-кодов посетителей, персонал и покупатели были без масок.

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Комментарии (1)

VKuser1021921
Причём тут время, коды и сизы? Кальяны в стране запрещены повсеместно. Откуда столько кальянных?
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