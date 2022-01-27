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Женская упряжка вытащила «Спутник» из дагестанского озера

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В Дагестане женщин запрягли для того, чтобы вытащить отечественный автомобиль, застрявший на льду озера. В республике, как и в Петербурге, беда с уборкой дорог. Кадры, на которых женщины вытаскивают «Ладу Спутник» подобно бурлакам с картины Репина, разошлись по соцсетям 27 января.

«Обильный снегопад выпадет — дорожники не успевают всё убрать», — объяснили РИА Новости в администрации Цунтинского района.

«Но для нас это обычное дело: своя или чужая машина — народ у нас дружелюбный и всегда готов прийти на помощь. Очень часто у нас и мужчины, и женщины вот так помогают водителям», — заявили чиновники.

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Комментарии (3)

Abu-Denis
В российских деревнях безлошадные семьи землю пахали на упряжке из баб...
тов
Тяжела женская доля.

Сначала в машине на пляже орально трудиться, а потом эту машину еще и из песка выталкивать.
DMaster
У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. (с)
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