Женская упряжка вытащила «Спутник» из дагестанского озера

В Дагестане женщин запрягли для того, чтобы вытащить отечественный автомобиль, застрявший на льду озера. В республике, как и в Петербурге, беда с уборкой дорог. Кадры, на которых женщины вытаскивают «Ладу Спутник» подобно бурлакам с картины Репина, разошлись по соцсетям 27 января.
«Обильный снегопад выпадет — дорожники не успевают всё убрать», — объяснили РИА Новости в администрации Цунтинского района.
«Но для нас это обычное дело: своя или чужая машина — народ у нас дружелюбный и всегда готов прийти на помощь. Очень часто у нас и мужчины, и женщины вот так помогают водителям», — заявили чиновники.