На Пороховых 30 пожарных тушили автосервис по повышенному номеру

Бокс по ремонту автомобилей загорелся в Красногвардейском районе Петербурга 27 января. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.
Как уточнили в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения выехали на Ириновский проспект, 1, немногим позже половины первого часа дня. Горел автосервис, в 12:46 ранг пожара подняли до номера 1-бис.
По первой из пяти повышенных категорий сложности пожарные работали немногим менее получаса. В 13:10 дали отмену и локализовали огонь.
«В авторемонтном боксе выгорел автомобиль. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
На Ириновском проспекте, 1, под разными литерами расположены автосалон, несколько ремонтных сервисов и моек. Тушить бокс с машиной продолжают 30 пожарных в составе шести расчётов.