FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

На Пороховых 30 пожарных тушили автосервис по повышенному номеру

0
Печать

Бокс по ремонту автомобилей загорелся в Красногвардейском районе Петербурга 27 января. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения выехали на Ириновский проспект, 1, немногим позже половины первого часа дня. Горел автосервис, в 12:46 ранг пожара подняли до номера 1-бис.

По первой из пяти повышенных категорий сложности пожарные работали немногим менее получаса. В 13:10 дали отмену и локализовали огонь.

«В авторемонтном боксе выгорел автомобиль. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

На Ириновском проспекте, 1, под разными литерами расположены автосалон, несколько ремонтных сервисов и моек. Тушить бокс с машиной продолжают 30 пожарных в составе шести расчётов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний