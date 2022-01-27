На Пороховых 30 пожарных тушили автосервис по повышенному номеру

Бокс по ремонту автомобилей загорелся в Красногвардейском районе Петербурга 27 января. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.



Как уточнили в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения выехали на Ириновский проспект, 1, немногим позже половины первого часа дня. Горел автосервис, в 12:46 ранг пожара подняли до номера 1-бис.



По первой из пяти повышенных категорий сложности пожарные работали немногим менее получаса. В 13:10 дали отмену и локализовали огонь.



«В авторемонтном боксе выгорел автомобиль. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

