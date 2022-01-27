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«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную Ирана. На петербуржцев пожаловались в ФИФА

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Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на петербургский «Зенит» из-за того, что тот не отпустил в национальную команду нападающего Сердара Азмуна. Футболист должен был принять участие в двух матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Ирака и ОАЭ.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Зенита», отказ отпустить игрока связан с тем, что иранская федерация прислала запрос позже установленных ФИФА сроков. В таких случаях решение остается за клубом.

В «Зените» решили, что Азмун не успел набрать достаточную физическую форму из-за пропуска большей части первого тренировочного сбора. В интересах команды тренерский штаб не разрешил форварду уехать в сборную.

Ранее Азмун подписал контракт с немецким «Байером», куда перейдет летом после окончания сезона.

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