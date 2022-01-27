В Шушарах два человека попали под поезд на одном и том же месте с разницей в несколько часов

Народная тропа через железнодорожные пути собирает жертвы в Пушкинском районе Петербурга. За день у станции Шушары пострадали двое, сообщает транспортная полиция 27 января.
Первым на пути грузового поезда накануне оказался 40-летний петербуржец. Он перебегал железную дорогу около десяти часов утра, не заметил состав и не среагировал на сигнал машиниста. Пешехода увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Около восьми часов вечера рядом со станцией Шушары пострадала 83-летняя местная жительница.
«Машинист тепловоза, увидев женщину в габарите подвижного состава, применил экстренное торможение, но столкновение предотвратить не удалось. В тяжелом состоянии пенсионерка была госпитализирована», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.
В ведомстве уточнили, что оба шли через пути вне зоны пешеходного перехода. Судя по снимкам, там протоптана народная тропа, которую предпочитает большинство местных.