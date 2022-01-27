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В Шушарах два человека попали под поезд на одном и том же месте с разницей в несколько часов

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Народная тропа через железнодорожные пути собирает жертвы в Пушкинском районе Петербурга. За день у станции Шушары пострадали двое, сообщает транспортная полиция 27 января.

Первым на пути грузового поезда накануне оказался 40-летний петербуржец. Он перебегал железную дорогу около десяти часов утра, не заметил состав и не среагировал на сигнал машиниста. Пешехода увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Около восьми часов вечера рядом со станцией Шушары пострадала 83-летняя местная жительница.

«Машинист тепловоза, увидев женщину в габарите подвижного состава, применил экстренное торможение, но столкновение предотвратить не удалось. В тяжелом состоянии пенсионерка была госпитализирована», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

В ведомстве уточнили, что оба шли через пути вне зоны пешеходного перехода. Судя по снимкам, там протоптана народная тропа, которую предпочитает большинство местных.

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Комментарии (9)

Cashmare
это был специально обученный поезд, поезд-охотник, десептикон
f0ntan
Это понятно, что в промзоны кроме этого нелегального пути по путям другого варианта ходу нет. Но по эти грузовым путям ползают только грузовые поезда, а не летают Сапсаны и Ласточки. Куда смотрят эти ходуны? Они слепые? Глухие? Они не смотрят направо и налево перед переходом через пути?
SWd
Там "легальный" переход только в районе пассажирских платформ, он не идет через товарные пути. То есть легально перейти можно через автомобильный виадук с крюком порядка 1 км. Интересно, почему же люди перебегают пути нелегально?
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