В Тверской области мать избила кулаком годовалого малыша. Переломы костей черепа он получил, потому что плакал и капризничал

Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы посёлка Южный Нелидовского городского округа, которую подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего).
По версии следствия, как сообщили 27 января в региональном управлении СК, два дня назад женщина, находясь в квартире вместе со своим малолетним ребёнком 2021 года рождения, сильно избила его за то, что он периодически просыпался, плакал, капризничал, «чем вызвал личные неприязненные отношения к себе у его матери». Воспитывала дама своего малыша ударами кулаком в голову. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными гематомами и переломами костей черепа.
В настоящий момент подозреваемая задержана и допрошена следователем. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Ребёнок находится в больнице.