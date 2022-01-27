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В Тверской области мать избила кулаком годовалого малыша. Переломы костей черепа он получил, потому что плакал и капризничал

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Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы посёлка Южный Нелидовского городского округа, которую подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего).

По версии следствия, как сообщили 27 января в региональном управлении СК, два дня назад женщина, находясь в квартире вместе со своим малолетним ребёнком 2021 года рождения, сильно избила его за то, что он периодически просыпался, плакал, капризничал, «чем вызвал личные неприязненные отношения к себе у его матери». Воспитывала дама своего малыша ударами кулаком в голову. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными гематомами и переломами костей черепа.

Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В настоящий момент подозреваемая задержана и допрошена следователем. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Ребёнок находится в больнице.

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Комментарии (2)

VKuser203216
Материнский капитал заработала ребенком. Ребенка будет растит общество.
Uncle
Лишат материнских прав (хотя маловероятно, ничего такого не сделала) и поедет к нам в Питер работать директором по свежести, а то и во ФГУП который уборкой занимается или вывозом мусора.

Все шлаки в гости будут к нам.
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