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Петербургская полиция задержала предполагаемого миллионера. Капитал обеспечили женщины за 80

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Три человека арестованы по подозрению в мошенничестве, жертвами которого становились пожилые женщины. Об этом 27 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, петербургских пенсионерок обирал 26-летний ранее судимый мужчина. Согласно материалам дела, он выманивал деньги, используя легенду о попавших в ДТП родственниках, которым срочно требуются деньги, чтобы откупиться от уголовной ответственности.

Молодому человеку вменяют три эпизода: по одному на каждый летний месяц. Так, 82-летняя женщина с улицы Белы Куна в июне отдала 500 тысяч, спасая сбившего девушку «сына». Её ровесница с Беговой улицы в июле выложила столько же, поверив, что её «сына» в противном случае закроют в СИЗО — он будто бы ударил девушку и случайно убил её.

Аналогичную историю в августе «внук» рассказал 91-летней петербурженке с проспекта Ветеранов. Бабушка смогла найти только 170 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены дела по статье о мошенничестве.

Одна из потерпевших рассказала о своём опыте общения с аферистом. Со слов женщины выходит, что неладное она почувствовала ещё в начале разговора: сын говорил непривычное «мама» и «только не волнуйся». Мать отметила «какой-то не такой» голос, запуталась в подробностях о сбитых то ли столбе, то ли девушке и бросилась искать деньги после фразы «что-что? насмерть!» и признания, что «сын» в реанимации.

Ещё двое задержанных — мужчины 24 и 29 лет, которым полиция отводит роль курьеров. Оба уже имели проблемы с Уголовным кодексом. Один из них под камеру рассказал, что дважды привлекался за кражу. Летом знакомый подкинул непыльную работу, мужчина ездил курьером и догадывался, что делает что-то противозаконное, но якобы не знал, кого именно и на сколько обманывают.

«Подозреваемые были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности», — сообщили в полицейском главке.

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Комментарии (3)

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А говорят что пенсионеры без денег остались и пенсии минимальные.
Каждый раз 200тыс, 500тыс , 800тыс так сказать похоронных собрали
не всё так плохо...
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