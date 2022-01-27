Это уже седьмой рекорд подряд и новый максимум с начала пандемии. Накануне было
Летальная статистика незначительно растет: 665 смертей за сутки против 657 днем ранее. В Петербурге скончались 64 человека (55 накануне).
В России и Петербурге очередные рекорды по заболеваемости коронавирусом. Количество случаев превысило 88 тысяч
За последние сутки в России выявили
Это уже седьмой рекорд подряд и новый максимум с начала пандемии. Накануне было
Летальная статистика незначительно растет: 665 смертей за сутки против 657 днем ранее. В Петербурге скончались 64 человека (55 накануне).
26 сентября 2021, 11:48В Петербурге — 2055 заболевших за сутки. Больше, чем на пике третьей волны
26 ноября 2021, 11:16В России снова более 34 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже растет
02 ноября 2021, 11:49Коронавирус чуть отступил. Новых случаев по всей России почти на две тысячи меньше
22 октября 2021, 11:33В России очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
12 января 2022, 11:05Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд. В России уже почти 18 тысяч случаев за сутки
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