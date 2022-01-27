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В России и Петербурге очередные рекорды по заболеваемости коронавирусом. Количество случаев превысило 88 тысяч

За последние сутки в России выявили 88 816 новых случаев коронавируса. Об этом 27 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Это уже седьмой рекорд подряд и новый максимум с начала пандемии. Накануне было 74 692 случая. Аналогичная ситуация и в Петербурге: 11 808 заболевших за 24 часа против 10 581 вчера. Это по-прежнему второе место в стране после Москвы с 26 586 случаями (19 856 вчера).

Летальная статистика незначительно растет: 665 смертей за сутки против 657 днем ранее. В Петербурге скончались 64 человека (55 накануне).

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Комментарии (14)

266161435
Напомните пожалуйста, какая связь между увеличением количества типавакцинированных и увеличением количества заболевающих.
А ведь еще 2 года назад умные люди предупреждали...
И, кстати, до сих пор действующее соглашение на этот медицинский эксперимент содержит такую формулировку: «...профил. вакцинация - это введение в организм.....препарата для создания специфической НЕВОСПРИИМЧИВОСТИ к новой коронов.инфекции...». А опыт, в буквальном смысле, показывает другие результаты.
Uncle
Болет не бросим!
m59
Омикрон в 90% случаев протекает легко, лечение не нужно в этих случаях совсем. Врач по заявке придет сейчас только через 3-4 дня, скажет ОРВИ слушать не будет, тест на дому не возьмёт, и выпишет больничный. Сейчас при легком течении, если человек может обойтись без больничного, он не вызывает врача, перебивается с больным горлом несколько дней, а потом несет заразу дальше в массы. Давно пора открывать и закрывать больничные через сайт при наличии загруженного на госуслуги теста, без визита врача или посещения поликлиники. Многие предпочтут сделать тест в платной лаборатории, а не сидеть долго в поликлинике и ловить там дополнительную заразу. Так можно колоссально разгрузит врачей и уменьшить заражение, происходящие в момент посещения поликлиники. Но у наших властей на это ни ума, ни воли ни смелости нет
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