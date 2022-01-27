В России и Петербурге очередные рекорды по заболеваемости коронавирусом. Количество случаев превысило 88 тысяч

Это уже седьмой рекорд подряд и новый максимум с начала пандемии. Накануне было 74 692 случая. Аналогичная ситуация и в Петербурге: 11 808 заболевших за 24 часа против 10 581 вчера. Это по-прежнему второе место в стране после Москвы с 26 586 случаями ( 19 856 вчера).

Летальная статистика незначительно растет: 665 смертей за сутки против 657 днем ранее. В Петербурге скончались 64 человека (55 накануне).

