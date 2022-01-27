Легковая закинула другую на отбойник на Приморском шоссе. Движение встало в обе стороны

ДТП произошло на пересечении Приморского шоссе и Большой Купальной улицы, у железнодорожной станции Александровская, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по повреждениям, два легковых автомобиля врезались почти лоб в лоб. От удара одну из машин закинуло задней частью на отбойник у автобусной остановки. Вторую развернуло поперек дороги.
Из-за аварии движение по Приморскому шоссе сильно затруднено, а водителям рекомендуют объезжать. По данным «Яндекс.Пробок», затор в обе стороны превышает 1 километр, особенно плотно — в сторону области.