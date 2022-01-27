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Срочника, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, задержали

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На Украине полиция задержала военнослужащего Национальной гвардии Артёма Рябчука, который застрелил пятерых человек. Об этом 27 января сообщил глава МВД страны Денис Монастырский.

«Он понесет самую серьезную ответственность, предусмотренную законом», — пообещал министр.

Судя по опубликованным в СМИ фото, подозреваемый разгуливал по улице в военной форме и с автоматом.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг 20-летний солдат-срочник на территории завода «Южмаш» при выдаче оружия расстрелял караул из автомата Калашникова. Погибли пять человек, в том числе одна женщина. Еще пятеро пострадали. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

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Комментарии (4)

Delon
Выловили в Днепре? )
dedmoroz_5e4d8827384c2
Днепр это что Днепропетровск что ли?)
DEMOMON
Отправьте его в НАТО. У него вроде неплохой задел есть.
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