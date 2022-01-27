Срочника, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, задержали

На Украине полиция задержала военнослужащего Национальной гвардии Артёма Рябчука, который застрелил пятерых человек. Об этом 27 января сообщил глава МВД страны Денис Монастырский.
«Он понесет самую серьезную ответственность, предусмотренную законом», — пообещал министр.
Судя по опубликованным в СМИ фото, подозреваемый разгуливал по улице в военной форме и с автоматом.
Солдат-срочник, расстрелявший своих сослуживцев в Днепре, задержан. Автомат был при нем pic.twitter.com/nqcD9xrsUV— НТВ (@ntvru) January 27, 2022
Ранее стало известно, что в ночь на четверг 20-летний солдат-срочник на территории завода «Южмаш» при выдаче оружия расстрелял караул из автомата Калашникова. Погибли пять человек, в том числе одна женщина. Еще пятеро пострадали. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.