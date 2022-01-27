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Новая школа на 1375 мест в Красногвардейском районе примет учеников 1 сентября

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На Пейзажной улице в Красногвардейском районе построили и ввели в эксплуатацию школу на 1375 мест. Как сообщают в Группе «ЛСР», учеников школа впервые примет 1 сентября этого года.

Образовательное учреждение расположено на территории жилого комплекса «Цветной город». Корпус школы состоит из пяти блоков — три учебных, в четвертом располагаются актовый и спортивный залы, библиотека, столовая и медицинский кабинет, а в пятом — два бассейна. Для начальных и старших классов предусмотрено два отдельных выхода.

Посты охраны и гардеробы расположены на первых этажах учебных блоков. Также на каждом этаже есть отдельные санузлы для учеников, учителей и маломобильных групп. Также в центральной части здания школы есть свой пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг.

Вокруг школы создали баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, пространство для легкоатлетических занятий, а также шесть зон отдыха.

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