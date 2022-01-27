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Директора бойцовского клуба обстреляли из газового пистолета на севере Петербурга

Дорожный конфликт закончился для тренера по боксу и директора бойцовского клуба в травмпункте.

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В полицию Выборгского района 40-летний боксер обратился накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 27 января. По его словам, 25 января около восьми утра он ехал по проспекту Луначарского и после перестроения в соседнюю полосу его автомобиль догнал «Мицубиси Лансер». Водитель иномарки стал сигналить и ругаться на директора бойцовского клуба.

Обе машины припарковались, водители вышли. Дальше, как сообщил «Фонтанке» пострадавший, его оппонент на вопрос: «Зачем ты так делаешь?» сначала засмеялся, а потом выстрелил в сторону боксера дважды из газового пистолета. Затем он сел в машину и уехал. А директор клуба поехал в травму, где у него зафиксировали химический ожог глаз и шеи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

kagemusha
Клуб озвучьте чтобы его за километр обходить.
Игoрь
Наверняка засмеялся зловещим смехом антигероя из комиксов, после чего коварно лишил героя возможности использовать свою суперсилу.
Софокл Аристархович
Дыма без огня не бывает!
Какой идиот "просто так" начнет подрезать и просить остановиться? Значит что-то было раньше, наверняка "тренер не пропустил" или нагло подрезал
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