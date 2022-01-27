Директора бойцовского клуба обстреляли из газового пистолета на севере Петербурга

В полицию Выборгского района 40-летний боксер обратился накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 27 января. По его словам, 25 января около восьми утра он ехал по проспекту Луначарского и после перестроения в соседнюю полосу его автомобиль догнал «Мицубиси Лансер». Водитель иномарки стал сигналить и ругаться на директора бойцовского клуба.



Обе машины припарковались, водители вышли. Дальше, как сообщил «Фонтанке» пострадавший, его оппонент на вопрос: «Зачем ты так делаешь?» сначала засмеялся, а потом выстрелил в сторону боксера дважды из газового пистолета. Затем он сел в машину и уехал. А директор клуба поехал в травму, где у него зафиксировали химический ожог глаз и шеи.

