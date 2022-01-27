Два брата задержаны после кунг-фу с палками в Петергофе. В больницу попал гость из Подмосковья

Жителя Подмосковья увезли в больницу после встречи с братьями, которых хорошо знают в полиции Петродворцового района.



О нападении на мужчину двоих с палками у дома 5 по улице Путешественника Козлова в полицию 25 января около восьми вечера сообщили очевидцы, стало известно «Фонтанке» 27 января.



Наряд патрульно-постовой службы приехал вовремя, чтобы задержать двух местных жителей — 17-летнего выпускника коррекционной школы и его 24-летнего брата-грузчика, ранее судимого за побои. По предварительной информации, они зацепились языками с 30-летним жителем Московской области. Конфликт перешел в активную фазу, когда молодые люди взялись за палки. В итоге братья оказались в полиции с уголовным делом о хулиганстве, их жертва — в больнице с травмами головы и руки.

