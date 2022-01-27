FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Два брата задержаны после кунг-фу с палками в Петергофе. В больницу попал гость из Подмосковья

0
Печать

Жителя Подмосковья увезли в больницу после встречи с братьями, которых хорошо знают в полиции Петродворцового района.

О нападении на мужчину двоих с палками у дома 5 по улице Путешественника Козлова в полицию 25 января около восьми вечера сообщили очевидцы, стало известно «Фонтанке» 27 января.

Наряд патрульно-постовой службы приехал вовремя, чтобы задержать двух местных жителей — 17-летнего выпускника коррекционной школы и его 24-летнего брата-грузчика, ранее судимого за побои. По предварительной информации, они зацепились языками с 30-летним жителем Московской области. Конфликт перешел в активную фазу, когда молодые люди взялись за палки. В итоге братья оказались в полиции с уголовным делом о хулиганстве, их жертва — в больнице с травмами головы и руки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний