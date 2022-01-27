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Петербургская полиция ищет режиссеров детского порно, снятого в общежитии на Подвойского

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В Петербурге в скором времени может быть возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Пострадавший — девятилетний мальчик. Подозреваемые — подростки. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 января.

Накануне в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она заявила, что трое подростков, которых она знает лишь по именам, избили ее сына, стянули с него брюки и стали снимать происходящее на мобильный телефон. В травмпункт мать и ребенок планировали обратиться в четверг, поэтому дело еще не возбуждено.

В данный момент, по информации «Фонтанки», устанавливаются личности и место жительства юных режиссеров.

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Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
"В травмпункт мать и ребенок планировали обратиться в четверг, поэтому дело еще не возбуждено."

Видимо, чем-то более важным заняты. Ещё через месяц бы пошли.
ДуремарСПб.
Ролики извинений пред Кадыровым дают всходы.
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