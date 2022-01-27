«Они не были ведьмами». Парламент Каталонии спустя 400 лет реабилитировал женщин, обвиненных в колдовстве

Парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил инициативу о восстановлении исторической памяти о женщинах, осужденных и казненных за колдовство. Об этом говорится на сайте региональной палаты.



«Парламент признает этих женщин «жертвами женоненавистнических преследований» и выражает свою поддержку кампании: «Они не были ведьмами, они были женщинами». Текст также восстанавливает историческую память о женщинах, несправедливо осужденных, казненных и подвергшихся репрессиям на протяжении всей истории за колдовство, облагораживает их и выдвигает требования, способствуя действиям по возмещению ущерба», — сказано в заявлении.

