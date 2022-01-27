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«Они не были ведьмами». Парламент Каталонии спустя 400 лет реабилитировал женщин, обвиненных в колдовстве

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Парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил инициативу о восстановлении исторической памяти о женщинах, осужденных и казненных за колдовство. Об этом говорится на сайте региональной палаты.

«Парламент признает этих женщин «жертвами женоненавистнических преследований» и выражает свою поддержку кампании: «Они не были ведьмами, они были женщинами». Текст также восстанавливает историческую память о женщинах, несправедливо осужденных, казненных и подвергшихся репрессиям на протяжении всей истории за колдовство, облагораживает их и выдвигает требования, способствуя действиям по возмещению ущерба», — сказано в заявлении.

Как сообщает BBC, в период между 1580 и 1630 годами около 50 тысяч человек были казнены по всей Европе за колдовство. Почти 80 % из них составляли женщины. В основном их обвиняли во внезапных смертях детей, стихийных бедствиях и неурожаях.

В Каталонии охота на ведьм продолжалась вплоть до XVIII века, ради экономии там их вешали, а не сжигали на кострах, чтобы не тратить дрова. По словам профессора современной истории Барселонского университета Пау Кастеля, в этом регионе практика борьбы с колдовством была более распространена, потому что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, и одно только признание человека было достаточным доказательством вины.

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Комментарии (7)

vic_5e4cd1938d1a8
Можно ещё открыть дела за жестокое обращение с животными, например, за убийства мамонтов, совершённые группой и по предварительному сговору ...
Pilat
Т.е. вот так вот всё у них просто.
Сожгли 400 женщин и реабилитировали....
А между тем виновная организация всё еще действует и процветает.
Не логичней ли было после этого начать против неё следствие?
Modest_5e4ce41f7533b
Они еще помнят их поименно. В нашей стране много людей помнят своих пращуров по именам?
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