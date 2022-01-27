Четырехлетнюю девочку, которую мама вела в детский сад, сбили на пешеходном переходе на Гражданке

«Пежо» не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининском районе маму с маленькой девочкой. Ребенок в больнице.



32-летнего водителя увезли в отдел после наезда на малышку на улице Черкасова около 9 утра накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января.



По предварительной информации, ДТП произошло у дома 23 по улице Черкасова. Мать вела через дорогу четырехлетнюю дочь в детский сад. До него оставалось около двухсот метров, когда на пешеходном переходе девочку сбил водитель «Пежо-107». За рулем автомобиля находился 32-летний неработающий петербуржец, который в прошлом году пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

