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Четырехлетнюю девочку, которую мама вела в детский сад, сбили на пешеходном переходе на Гражданке

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«Пежо» не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининском районе маму с маленькой девочкой. Ребенок в больнице.

32-летнего водителя увезли в отдел после наезда на малышку на улице Черкасова около 9 утра накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января.

По предварительной информации, ДТП произошло у дома 23 по улице Черкасова. Мать вела через дорогу четырехлетнюю дочь в детский сад. До него оставалось около двухсот метров, когда на пешеходном переходе девочку сбил водитель «Пежо-107». За рулем автомобиля находился 32-летний неработающий петербуржец, который в прошлом году пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Пострадавшую девочку в состоянии средней тяжести с ушибами рук и ног госпитализировали в детскую больницу № 19.

В отношении водителя составили протокол о «нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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Комментарии (17)

Static
Жаль ГИБДД убрали с дорог города.
Параллакс
Очередной слепошарый безработный к любовнику спешил
Кукушкинд
За такие действия по отношению к ребёнку водителя нужно на месте при попытки к бегству.
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