Слезы из-за фото. На Кондратьевском мужчина проиграл в драке со школьниками

Полиция Калининского района разбирается в обстоятельствах конфликта 48-летнего мужчины, семиклассницы и ее друга из десятого класса. Судя по травмам, первый из драки явно не вышел победителем.
Во вторник около восьми вечера житель Кондратьевского проспекта у дома 75 повздорил с подростками. Как стало известно «Фонтанке» 27 января, мужчине показалось, что дети снимают его на телефон. Он сделал замечание парочке и потребовал удалить фотографии. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой объект фотосъемки выхватил из рук семиклассницы газовый баллончик и распылил его. Не исключено, что вышло это случайно, так как плакали в итоге оба. После мужчина смог забрать телефон у десятиклассника, но в это время на место происшествия уже подоспел участковый, который задержал взрослого участника конфликта.
Школьница обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали химический ожог глаз, лица и уха. В удовлетворительном состоянии ее отпустили домой. А вот 48-летний мужчина так просто не отделался — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, гематомы, перелом нижней челюсти, перелом лодыжки и также химический ожог глаз. Обоих участников драки могут привлечь за побои.
На этом история не закончилась. 26 января в полицию обратилась мать десятиклассника, которая заявила, что мужчина ограбил ее сына и забрал iPhone XR, после чего убежал. Женщина посчитала ущерб, он составил 38 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.