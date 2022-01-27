Слезы из-за фото. На Кондратьевском мужчина проиграл в драке со школьниками

Полиция Калининского района разбирается в обстоятельствах конфликта 48-летнего мужчины, семиклассницы и ее друга из десятого класса. Судя по травмам, первый из драки явно не вышел победителем.



Во вторник около восьми вечера житель Кондратьевского проспекта у дома 75 повздорил с подростками. Как стало известно «Фонтанке» 27 января, мужчине показалось, что дети снимают его на телефон. Он сделал замечание парочке и потребовал удалить фотографии. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой объект фотосъемки выхватил из рук семиклассницы газовый баллончик и распылил его. Не исключено, что вышло это случайно, так как плакали в итоге оба. После мужчина смог забрать телефон у десятиклассника, но в это время на место происшествия уже подоспел участковый, который задержал взрослого участника конфликта.

