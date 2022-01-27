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Слезы из-за фото. На Кондратьевском мужчина проиграл в драке со школьниками

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Полиция Калининского района разбирается в обстоятельствах конфликта 48-летнего мужчины, семиклассницы и ее друга из десятого класса. Судя по травмам, первый из драки явно не вышел победителем.

Во вторник около восьми вечера житель Кондратьевского проспекта у дома 75 повздорил с подростками. Как стало известно «Фонтанке» 27 января, мужчине показалось, что дети снимают его на телефон. Он сделал замечание парочке и потребовал удалить фотографии. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой объект фотосъемки выхватил из рук семиклассницы газовый баллончик и распылил его. Не исключено, что вышло это случайно, так как плакали в итоге оба. После мужчина смог забрать телефон у десятиклассника, но в это время на место происшествия уже подоспел участковый, который задержал взрослого участника конфликта.

Школьница обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали химический ожог глаз, лица и уха. В удовлетворительном состоянии ее отпустили домой. А вот 48-летний мужчина так просто не отделался — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, гематомы, перелом нижней челюсти, перелом лодыжки и также химический ожог глаз. Обоих участников драки могут привлечь за побои.

На этом история не закончилась. 26 января в полицию обратилась мать десятиклассника, которая заявила, что мужчина ограбил ее сына и забрал iPhone XR, после чего убежал. Женщина посчитала ущерб, он составил 38 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.

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Комментарии (9)

мухомор
То есть, ограбил 26 января,
а потасовка с перцем случилась на следующий день 27 января.
Хм.
ТО есть если по-простому сложить пазл получается что детишки встретили своего вчерашнего обидчика и стали снимать. А он этого не хотел. Но почему тогда о грабеже не было сообщено сразу?
Мутная история.
dedmoroz_5e4d8827384c2
провокация, сейчас это в тренде, надо же как-то прикопаться к дядьке, создать дело, и дальше волокитить уголовное дело по судам

довольно профессионально сработано
PapaKarlo
ха-ха...Читал и хохотался... Мужик, по всему бывший ВДВешник. Но не рассчитал свои силы. Судя по тому, какие травмы он получил, навыки рукопашной с возрастом растрачены. Шел бы мимо...
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