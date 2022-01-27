Огонь уничтожил дом на севере Петербурга, в котором жила семья с двумя детьми. Погибла девочка

Шесть пожарных расчетов тушили огонь с половины первого ночи на Вокзальной улице, 12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.



Там горел двухэтажный дом размером 12 на 12 метров с пристройкой размером 8 на 8 метров. Из-за стремительного распространения огня в 00:46 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1 БИС.



Как уточнили в пресс-службе, в доме жила семья — четверо взрослых и двое детей. Самостоятельно эвакуировались из горящего дома до прибытия пожарных все, кроме девочки 8 лет.



В два ночи пожар был локализован. А в 06:20 в ходе разбора обгоревших конструкций на 2-м этаже нашли тело погибшего ребенка.

