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Огонь уничтожил дом на севере Петербурга, в котором жила семья с двумя детьми. Погибла девочка

Частный дом, в котором жила большая семья, горел ночью в Выборгском районе. Пять человек, в том числе ребенок, смогли выбежать самостоятельно. Погибла школьница.

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Шесть пожарных расчетов тушили огонь с половины первого ночи на Вокзальной улице, 12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Там горел двухэтажный дом размером 12 на 12 метров с пристройкой размером 8 на 8 метров. Из-за стремительного распространения огня в 00:46 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1 БИС.

Как уточнили в пресс-службе, в доме жила семья — четверо взрослых и двое детей. Самостоятельно эвакуировались из горящего дома до прибытия пожарных все, кроме девочки 8 лет.

В два ночи пожар был локализован. А в 06:20 в ходе разбора обгоревших конструкций на 2-м этаже нашли тело погибшего ребенка.

Семью пока разместили у соседей, с ними работает психолог МЧС. Сегодня будет решаться вопрос выделения им жилья из маневренного фонда.

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