Козак рассказал о «непростых, но откровенных» переговорах «нормандской четверки»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал переговоры «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что состоялся «непростой, но откровенный» разговор, передает ТАСС 26 января.

«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений», — указал представитель российской делегации.

Козак отметил, что на встрече в «нормандском формате» при участии России, Германии, Франции и Украины стороны договорились о безусловном перемирии, независимо от разночтений по Минским соглашениями.