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Козак рассказал о «непростых, но откровенных» переговорах «нормандской четверки»

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал переговоры «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что состоялся «непростой, но откровенный» разговор, передает ТАСС 26 января.

«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений», — указал представитель российской делегации.

Козак отметил, что на встрече в «нормандском формате» при участии России, Германии, Франции и Украины стороны договорились о безусловном перемирии, независимо от разночтений по Минским соглашениями.

Замглавы администрации президента России подчеркнул, что обязанность по его соблюдению лежит на Вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Со стороны Франции присутствовал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, Германию представлял внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Украину — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Комментарии (20)

anti hype
надо было в 2014 с этим фашистским недогосударством кончать а не затягивать 7 лет
Рано или поздно этот нарыв надо вскрывать и лечить войсковой операцией
ДуремарСПб.
Ложь.Ложь.Ложь.Как дышит.
Cвифт
.... Лавров однако метко сегодня припечатал этого клоуна.
- Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии
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