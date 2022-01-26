Минюст внес в список СМИ-иноагентов два новых юрлица, созданных иностранными агентами

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, два ООО — «ЛПНМ»* и издательский дом «Новая глава»*. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства 26 января.



Руководителем первой организации является Заговора Максим Александрович*, который раньше возглавлял медиаотдел «Команды 29». Директор второй — Андрей Григорьев*, журналист «Радио Свобода»*.

Заговора* внесли в список в ноябре прошлого года, Григорьева* — в декабре. Согласно закону, признанные СМИ-иноагентами физические лица обязаны создавать юридические лица для подачи финансовой отчетности в Министерство юстиции.