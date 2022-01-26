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Минюст внес в список СМИ-иноагентов два новых юрлица, созданных иностранными агентами

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Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, два ООО — «ЛПНМ»* и издательский дом «Новая глава»*. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства 26 января.

Руководителем первой организации является Заговора Максим Александрович*, который раньше возглавлял медиаотдел «Команды 29». Директор второй — Андрей Григорьев*, журналист «Радио Свобода»*.

Заговора* внесли в список в ноябре прошлого года, Григорьева* — в декабре. Согласно закону, признанные СМИ-иноагентами физические лица обязаны создавать юридические лица для подачи финансовой отчетности в Министерство юстиции.

Ранее «Фонтанка» писала, что ведомство добавило в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, два ООО — «Данное сообщение»* и «Номер семьдесят семь»*, которые принадлежат автору «Медиазоны»* Регине Хисамовой и журналисту Русской службы BBC Андрею Захарову*.

* Включен в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранного агента»

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Комментарии (5)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Денеб
Иноагентобесие......
Never_Mind
Честным людям рот не заткнешь, но кремлевские очень стараются.
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