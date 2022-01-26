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Госуслуги и «ВКонтакте» стали социально значимыми ресурсами. Доступ к ним будет бесплатным

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Минцифры РФ включило Госуслуги и соцсеть «ВКонтакте» в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Об этом 26 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник и корпорацию VK.

Проект «Доступный интернет» предполагает, что операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Принципы формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов определяет правительство.

Эксперимент стартовал 1 апреля 2020 года. Пользователи получают бесплатный доступ к 371 сайту и сервису.

Инициативу проекта «Доступный интернет» выдвинул президент РФ Владимир Путин в начале 2020 года. Он отмечал, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы.

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Комментарии (3)

Hutu
А всё, что кроме Госуслуг и «ВКонтакте» станет недоступным и / или платным?
Артист ритуальных услуг
Ээээ!! А одноглазники?!!! Пенсы ведь на Красную площадь придут касками стучать!!!
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