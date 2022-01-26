Госуслуги и «ВКонтакте» стали социально значимыми ресурсами. Доступ к ним будет бесплатным

Минцифры РФ включило Госуслуги и соцсеть «ВКонтакте» в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Об этом 26 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник и корпорацию VK.



Проект «Доступный интернет» предполагает, что операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Принципы формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов определяет правительство.



Эксперимент стартовал 1 апреля 2020 года. Пользователи получают бесплатный доступ к 371 сайту и сервису.

