В Пулково открылась фотовыставка, посвящённая пожилым петербуржцам и их историям

В аэропорту Пулково открылась выставка фотопроекта «Давно не виделись», посвященная пожилым людям и их личным историям, связанным с Санкт-Петербургом.

Выставку организовал благотворительный фонд «Доброделы». На ней представлено около 50 работ.

«Как часто мы бываем в любимых местах? Гуляем в осеннем парке, любуемся архитектурой, сидим в уютных кафе. Это кажется простым и доступным удовольствием. Но есть люди, для которых добраться до любимого места стало сложной задачей. Отсутствие сил на дальнюю дорогу, шумное метро, страх большого города и занятость близких, способных сопроводить, — лишь некоторые из доводов остаться дома. Но любимые места в городе ждут тех, кто помнит улицы, здания и гранитные набережные Петербурга. Для этих свиданий с городом создан проект «Давно не виделись», — рассказывают организаторы.



Идея проекта появилась в 2020 году, во время карантина. Волонтёры фонда помогали пожилым людям и увидели, как остро петербуржцы нуждаются в общении и как скучают по любимым местам в городе, куда и до пандемии было не так легко добраться. В фонде решили вывозить пожилых людей в места, которые они любят, но давно не посещали, и которые тесно связаны с их личными жизненными историями, одновременно ведя фотолетопись. Героями проекта стали ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, блокадники, дети войны, ветераны труда — петербуржцы с особенными судьбами. Идеологом и фотографом проекта стала Ольга Проскурина.

Фото: Ольга Проскурина Фото: Ольга Проскурина Поделиться Поделиться





