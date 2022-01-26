Россия за 11 месяцев увеличила экспорт почти в два раза

Внешнеторговый оборот России в январе–ноябре 2021 года составил 709,9 млрд долларов США, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В частности, экспорт вырос на 46,8%, до 436,6 млрд долларов. Такие данные 26 января приводит Росстат.
Более половины экспорта в деньгах пришлось на топливно-энергетические товары, включая нефть, газовый конденсат, природный газ. Объем их экспорта за 11 месяцев вырос на 55,3%. На втором месте металлы, их экспорт в долларах вырос на 51,7%. Причем экспорт черных металлов вырос на 72,2%. На третьем месте продукция химической промышленности, экспорт которой увеличился на 53,7%.
Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья вырос на 22% и составил почти 32 млрд долларов. При этом пшеницы вывезли 24,5 млн тонн, что на 24,5% меньше. Кукурузы — 2,7 млн тонн, что на 35% больше.
Импорт за этот период тоже вырос — на 27,3%, до 273,3 млрд долларов. Из них 130 млрд пришлись на машины, транспортные средства и оборудование (+32,3%), 30,6 млрд — на продовольствие (+15%). В страну ввезли 537 тыс. тонн картофеля, что на 73,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также заметно увеличился экспорт сахара-сырца (+28%) и винограда (+25,5%).