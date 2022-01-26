Россия за 11 месяцев увеличила экспорт почти в два раза

Внешнеторговый оборот России в январе–ноябре 2021 года составил 709,9 млрд долларов США, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В частности, экспорт вырос на 46,8%, до 436,6 млрд долларов. Такие данные 26 января приводит Росстат.



Более половины экспорта в деньгах пришлось на топливно-энергетические товары, включая нефть, газовый конденсат, природный газ. Объем их экспорта за 11 месяцев вырос на 55,3%. На втором месте металлы, их экспорт в долларах вырос на 51,7%. Причем экспорт черных металлов вырос на 72,2%. На третьем месте продукция химической промышленности, экспорт которой увеличился на 53,7%.

