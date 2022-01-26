Алабай насмерть загрыз молодого хаски и напугал жителей деревни в Ленобласти

Жители деревни Иннолово в Ленобласти опасаются гулять возле населенного пункта из-за агрессивных собак. Как сообщает 26 января 47news, все началось накануне с гибели хаски.
Вечером 25 января местная жительница Валерия вместе с подругой выгуливала питбультерьера, когда им навстречу выскочил массивный алабай. Собаку удалось отогнать, но на обратном пути на том же месте женщины обнаружили кровавые пятна и труп хаски. Валерия рассказала 47news, что приятельницы не слышали лая, хотя после столкновения с животным в течение получаса гуляли поблизости. Они предположили, что собачья схватка была недолгой. Клыки, добавили женщины, попали где-то между легким и брюшной полостью.
В погибшем узнали молодого пса Макса. Он свободно гулял в окрестностях Стрелецкой улицы в Иннолово и мог даже добежать до соседней деревни Разбегаево, которая находится в трех километрах.
Владельцы убитого животного Тимур и Екатерина рассказали, что нашли пса на улице три года назад, на тот момент ему было около четырех лет. Он жил в компании сородича — метиса.
«Они отошли недалеко от дома и гуляли вдвоем. Потом я услышала лай собачий. Одна собака была около ворот. Я загнала ее домой, а через некоторое время прибежали соседи и сказали, что алабай напал на Макса, и он уже полумертвый. Когда прибежала, он уже умер», — рассказала Екатерина. Вечером того же дня питомца закопали в лесу.
По мнению местных, нападавший пес — из стаи, которая охраняет частную землю за пролеском в соседней деревне Олики. Профессиональная заводчица Валерия напомнила, что алабаи обычно не проявляют агрессию вне своей территории, а потому он наверняка отправился в сторону дома.
«За лесом участок, там вроде разводят коз, баранов», — вспомнил житель Иннолово Тимур. Его супруга добавила, что ферма находится под охраной минимум двух алабаев.
Исполняющий обязанности главы администрации Ропшинского поселения Юрий Бакштай рассказал изданию, что жалоб о нападении на людей и четвероногих пока не поступало.
Тем не менее случай стал причиной для настороженности со стороны местных жителей. По словам хозяйки хаски Екатерины, раньше лес к югу от Иннолово был популярен у любителей прогулок, теперь же заглядывать туда боятся.