Алабай насмерть загрыз молодого хаски и напугал жителей деревни в Ленобласти

Вечером 25 января местная жительница Валерия вместе с подругой выгуливала питбультерьера, когда им навстречу выскочил массивный алабай. Собаку удалось отогнать, но на обратном пути на том же месте женщины обнаружили кровавые пятна и труп хаски. Валерия рассказала 47news, что приятельницы не слышали лая, хотя после столкновения с животным в течение получаса гуляли поблизости. Они предположили, что собачья схватка была недолгой. Клыки, добавили женщины, попали где-то между легким и брюшной полостью.

В погибшем узнали молодого пса Макса. Он свободно гулял в окрестностях Стрелецкой улицы в Иннолово и мог даже добежать до соседней деревни Разбегаево, которая находится в трех километрах.



Владельцы убитого животного Тимур и Екатерина рассказали, что нашли пса на улице три года назад, на тот момент ему было около четырех лет. Он жил в компании сородича — метиса.



«Они отошли недалеко от дома и гуляли вдвоем. Потом я услышала лай собачий. Одна собака была около ворот. Я загнала ее домой, а через некоторое время прибежали соседи и сказали, что алабай напал на Макса, и он уже полумертвый. Когда прибежала, он уже умер», — рассказала Екатерина. Вечером того же дня питомца закопали в лесу.