На 5 миллионов рублей будут штрафовать банки и платёжные системы за переводы онлайн-казино и букмекерам

Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за переводы организаторам нелегальных азартных игр. Об этом 26 января сообщает сайт нижней палаты парламента.



«Банки, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов будут наказывать за приём платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор. Размер штрафа за денежный перевод в адрес лица, осуществление переводов в пользу которого запрещено, будет ограничиваться суммой не более 40% от суммы платежа», — уточняют в Госдуме.

