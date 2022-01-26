На 5 миллионов рублей будут штрафовать банки и платёжные системы за переводы онлайн-казино и букмекерам

Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за переводы организаторам нелегальных азартных игр. Об этом 26 января сообщает сайт нижней палаты парламента.
«Банки, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов будут наказывать за приём платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор. Размер штрафа за денежный перевод в адрес лица, осуществление переводов в пользу которого запрещено, будет ограничиваться суммой не более 40% от суммы платежа», — уточняют в Госдуме.
Платёжных агентов, операторов связи и почтовой связи за нарушение запрета на приём таких платежей будут штрафовать на 100–500 тысяч рублей, если речь идёт о должностных лицах. Юрлиц — на 25–40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Банки же заплатят за такой перевод от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.