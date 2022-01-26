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Квартирный пожар на Большой Охте попал на видео. В дымовой завесе устроился сосед

Четыре расчёта тушили квартиру в жилом доме Красногвардейского района Петербурга. Об этом 26 января сообщает ГУ МЧС по городу.

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По данным ведомства, пожарных на Большеохтинский проспект, 15/1 вызвали около трёх часов дня. Горела двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже девятиэтажки.

Надежда / Большая Охта для жителей

Видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах стена пламени в одном окне и клубы чёрного дыма, которые поднимаются над балконом. Этажом выше от дыма отмахивается сосед.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Выгорела комната площадью 14 квадратных метров. В 15:47 пожар ликвидирован», — сообщили в МЧС, уточнив, что на Большеохтинском проспекте работали 17 сотрудников. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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