Квартирный пожар на Большой Охте попал на видео. В дымовой завесе устроился сосед

По данным ведомства, пожарных на Большеохтинский проспект, 15/1 вызвали около трёх часов дня. Горела двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже девятиэтажки.
Надежда / Большая Охта для жителей
Видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах стена пламени в одном окне и клубы чёрного дыма, которые поднимаются над балконом. Этажом выше от дыма отмахивается сосед.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
«Выгорела комната площадью 14 квадратных метров. В 15:47 пожар ликвидирован», — сообщили в МЧС, уточнив, что на Большеохтинском проспекте работали 17 сотрудников. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.