В Кудрово появился новый детский сад на 160 мест

В Кудрово на улице Столичной построили новый детский садик на 160 мест — недавно объект получил разрешение на ввод эксплуатацию.
Детский сад площадью 3,87 тыс. кв. м, расположенный в ЖК «Вернисаж», сможет принять детей 3–7 лет в восьми группах. В составе каждой группы есть приемная и групповая зоны, спальня, буфет и игровая комната. Также в садике есть физкультурный и музыкальный залы, учебный класс, помещение для кружков, кабинет логопеда, пищевой и медицинский блоки, административные и бытовые помещения.
В этом же ЖК в 2018 году уже был построен еще один детский сад на 220 мест. Всего же компания «Полис Групп» построила уже 11 детских садов суммарно на 1 245 мест, которые работают в городе и области.