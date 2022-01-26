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В Кудрово появился новый детский сад на 160 мест

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В Кудрово на улице Столичной построили новый детский садик на 160 мест — недавно объект получил разрешение на ввод эксплуатацию.

Детский сад площадью 3,87 тыс. кв. м, расположенный в ЖК «Вернисаж», сможет принять детей 3–7 лет в восьми группах. В составе каждой группы есть приемная и групповая зоны, спальня, буфет и игровая комната. Также в садике есть физкультурный и музыкальный залы, учебный класс, помещение для кружков, кабинет логопеда, пищевой и медицинский блоки, административные и бытовые помещения.

В этом же ЖК в 2018 году уже был построен еще один детский сад на 220 мест. Всего же компания «Полис Групп» построила уже 11 детских садов суммарно на 1 245 мест, которые работают в городе и области.

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