В ЗакСе предложили поправки в закон об иноагентах: ввести судебное регулирование и разрешить журналистам получать профессиональные премии

В частности, петербургские депутаты предложили ввести судебный порядок регулирования признания иноагентами физлиц и организаций. Кандидаты на этот статус должны будут получить уведомление заранее и иметь возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников. Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на Министерство юстиции. Согласно ещё одной поправке, получение денег из-за рубежа должно быть связано с осуществлением политической деятельности.

Об итогах заседания рабочей группы 26 января рассказала вице-спикер городского парламента Марина Шишкина. По её словам, поправки были отправлены в связи с опубликованием на сайте Госдумы проекта федерального закона об иностранных агентах.

Кроме того, парламентарии полагают, что решение об исключении СМИ из реестра иностранных агентов может быть принято, если в течение года оно не получало вознаграждения из иностранных источников. Ещё одной поправкой предлагается установить лимит доходов из иностранных источников в размере 50 000 рублей, который не может считаться основанием для включения в реестр иностранных агентов.



Также инициатива предполагает, что журналисты смогут получать профессиональные премии и гонорары за преподавательскую деятельность.



«Очень надеюсь, что коллеги из Государственной думы поддержат именно наши предложения. Тем самым будут решены наиболее острые проблемы правоприменения закона, а журналистам будет работаться комфортнее, понятнее и свободнее», — заявила Шишкина.



Рабочая группа в Законодательном собрании начала работу осенью 2021 года. В группу вошли представители всех фракций городского парламента, главные редакторы ведущих петербургских СМИ, представители Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

