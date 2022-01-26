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В ЗакСе предложили поправки в закон об иноагентах: ввести судебное регулирование и разрешить журналистам получать профессиональные премии

Законодательное собрание Петербурга предложило Государственной думе РФ внести поправки в закон о СМИ-иноагентах. Рабочая группа по разработке этих изменений заседала несколько месяцев.

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Об итогах заседания рабочей группы 26 января рассказала вице-спикер городского парламента Марина Шишкина. По её словам, поправки были отправлены в связи с опубликованием на сайте Госдумы проекта федерального закона об иностранных агентах.

В частности, петербургские депутаты предложили ввести судебный порядок регулирования признания иноагентами физлиц и организаций. Кандидаты на этот статус должны будут получить уведомление заранее и иметь возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников. Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на Министерство юстиции. Согласно ещё одной поправке, получение денег из-за рубежа должно быть связано с осуществлением политической деятельности.

Кроме того, парламентарии полагают, что решение об исключении СМИ из реестра иностранных агентов может быть принято, если в течение года оно не получало вознаграждения из иностранных источников. Ещё одной поправкой предлагается установить лимит доходов из иностранных источников в размере 50 000 рублей, который не может считаться основанием для включения в реестр иностранных агентов.

Также инициатива предполагает, что журналисты смогут получать профессиональные премии и гонорары за преподавательскую деятельность.

«Очень надеюсь, что коллеги из Государственной думы поддержат именно наши предложения. Тем самым будут решены наиболее острые проблемы правоприменения закона, а журналистам будет работаться комфортнее, понятнее и свободнее», — заявила Шишкина.

Рабочая группа в Законодательном собрании начала работу осенью 2021 года. В группу вошли представители всех фракций городского парламента, главные редакторы ведущих петербургских СМИ, представители Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

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Комментарии (4)

Денеб
ЗАКС стал заметно менее кровожадным, чем при Макарове......
dedmoroz_5e4d8827384c2
и что мы так засуетились;)
azul
Не для того этот закон принижался, чтоб какие-то разумные хоть чуть-чуть критерии вводить
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