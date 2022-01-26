Элитный санаторий в Репино повторно предстал на суд Градсовета

Будущий комплекс разместится недалеко от побережья Финского залива на изгибе Приморского шоссе. На участке площадью без малого 2 га будут построены шесть корпусов высотой 2–4 этажа. В четырех из них разместятся номера, еще в одном — закрытая автостоянка, в шестом корпусе — ресторан и медицинский центр.

Облик комплекса разрабатывало архитектурное бюро «Студия-17». Как констатировал на заседании рецензент проекта, член Градсовета Анатолий Столярчук, разработчики прошли большой путь, и выразил мнение, что проект может быть одобрен Градостроительным советом.

Впервые проект комплекса рассматривался на Градсовете в конце августа 2021 года. По его итогам 11 членов совета проголосовали против проекта, шестеро — за и один воздержался. Застройщику было предложено переработать архитектурно-градостроительный облик. В частности, критике подверглось предложенное цветовое решение.



Территория, на которой RBI хочет возвести комплекс, представляет собой элитную локацию. Это бывшая турбаза НПО «Импульс», которая находилась в собственности «дочки» госкорпорации «Ростех», и расположена по адресу Приморское шоссе, дом 441. В непосредственной близости — пляж Чудный.



Как писал «Деловой Петербург», холдинг стал владельцем участка около года назад. От дочерней структуры «Ростеха» территория перешла к компании «Ховард Парк», затем в собственность физического лица. Стоимость сделки оценивалась в 400 млн рублей.