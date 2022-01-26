FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Элитный санаторий в Репино повторно предстал на суд Градсовета

Градостроительный совет на заседании 26 января повторно рассмотрел архитектурно-градостроительный облик санаторно-курортного комплекса в поселке Репино, который планирует возвести группа RBI. Во второй раз члены совета высказались более благосклонно.

0
Печать
Фото: предоставлено ООО «Архитектурное бюро-СТУДИЯ-17»
ПоделитьсяПоделиться

Будущий комплекс разместится недалеко от побережья Финского залива на изгибе Приморского шоссе. На участке площадью без малого 2 га будут построены шесть корпусов высотой 2–4 этажа. В четырех из них разместятся номера, еще в одном — закрытая автостоянка, в шестом корпусе — ресторан и медицинский центр.

Фото: предоставлено ООО «Архитектурное бюро-СТУДИЯ-17»
ПоделитьсяПоделиться

Облик комплекса разрабатывало архитектурное бюро «Студия-17». Как констатировал на заседании рецензент проекта, член Градсовета Анатолий Столярчук, разработчики прошли большой путь, и выразил мнение, что проект может быть одобрен Градостроительным советом.

Голосование проводится в очно-заочном режиме, поэтому его итоги будут известны позднее.

ПоделитьсяПоделиться

Впервые проект комплекса рассматривался на Градсовете в конце августа 2021 года. По его итогам 11 членов совета проголосовали против проекта, шестеро — за и один воздержался. Застройщику было предложено переработать архитектурно-градостроительный облик. В частности, критике подверглось предложенное цветовое решение.

Территория, на которой RBI хочет возвести комплекс, представляет собой элитную локацию. Это бывшая турбаза НПО «Импульс», которая находилась в собственности «дочки» госкорпорации «Ростех», и расположена по адресу Приморское шоссе, дом 441. В непосредственной близости — пляж Чудный.

Как писал «Деловой Петербург», холдинг стал владельцем участка около года назад. От дочерней структуры «Ростеха» территория перешла к компании «Ховард Парк», затем в собственность физического лица. Стоимость сделки оценивалась в 400 млн рублей.

Фото: предоставлено ООО «Архитектурное бюро-СТУДИЯ-17»
Фото: предоставлено ООО «Архитектурное бюро-СТУДИЯ-17»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний