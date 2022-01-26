Фильм с Юрой Борисовым номинировали на французскую премию «Сезар»

Среди конкурентов фильма, главную мужскую роль в котором сыграл Юра Борисов, — «Параллельные матери» Педро Альмодовара, «Отец» Флориана Зеллера, японская драма «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, драма Келли Райхардт «Первая корова», «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Всего 6,5» Саида Рустаи.

Лауреаты премии будут объявлены 25 февраля. Национальная кинопремия Франции «Сезар», названная так в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини, вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа.

«Купе номер шесть» — романтическая мелодрама о финской девушке, отправившейся из Москвы в путешествие на поезде до Мурманска, и ее брутальном попутчике. А также о том, что не всегда те, кто кажется грубым нам на первый взгляд, оказываются на самом деле плохими людьми. Фильм снимали петербургские продюсеры — студия «СТВ» — при поддержке Минкульта.

