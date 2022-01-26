Фильм с Юрой Борисовым номинировали на французскую премию «Сезар»

Российско-финская картина режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» номинирована на премию «Сезар» как лучший иностранный фильм. Список претендентов на награду 26 января опубликовали на сайте французской премии.
Среди конкурентов фильма, главную мужскую роль в котором сыграл Юра Борисов, — «Параллельные матери» Педро Альмодовара, «Отец» Флориана Зеллера, японская драма «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, драма Келли Райхардт «Первая корова», «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Всего 6,5» Саида Рустаи.
Лауреаты премии будут объявлены 25 февраля. Национальная кинопремия Франции «Сезар», названная так в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини, вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа.
«Купе номер шесть» — романтическая мелодрама о финской девушке, отправившейся из Москвы в путешествие на поезде до Мурманска, и ее брутальном попутчике. А также о том, что не всегда те, кто кажется грубым нам на первый взгляд, оказываются на самом деле плохими людьми. Фильм снимали петербургские продюсеры — студия «СТВ» — при поддержке Минкульта.