Депутаты и Смольный озаботились петербургскими запахами. В ЗакСе пошутили о ротации из-за потери нюха

Официально подгруппа действительно называется забавно: «По подготовке предложений по регулированию запахов рабочей группы по вопросам разработки "Концепции развития территориальной системы государственного экологического мониторинга в Санкт-Петербурге на период до 2030 года"».



Зачитывая название проекта повестки, спикер ЗакСа запнулся, депутаты дружно засмеялись. «Да, да, да, если еще прочитать "запахов рабочей группы"...» — согласился с общим весельем глава парламента.



Коммунист Алексей Зинчук озвучил интересовавший всех вопрос: кто придумал такое название? «Комитет [по природопользованию]. Долго эту тему обсуждали, было предложение, может, где-то запятую поставить или точку и начать по-новому. Однако нет», — пояснил единоросс Александр Ходосок. Делегатами в подгруппу избрали как раз его и его коллегу Андрея Алескерова из фракции «Справедливая Россия — За правду».

