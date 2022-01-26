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Депутаты и Смольный озаботились петербургскими запахами. В ЗакСе пошутили о ротации из-за потери нюха

Всеобщее веселье на заседании в Мариинском дворце 26 января вызвал вопрос делегирования депутатов в подгруппу по регулированию запахов рабочей группы, которая разрабатывает концепцию экологического мониторинга Петербурга. Спикер Заксобрания Александр Бельский в шутку предположил, что участников придется менять, если они в результате коронавируса потеряют обоняние.

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Официально подгруппа действительно называется забавно: «По подготовке предложений по регулированию запахов рабочей группы по вопросам разработки "Концепции развития территориальной системы государственного экологического мониторинга в Санкт-Петербурге на период до 2030 года"».

Зачитывая название проекта повестки, спикер ЗакСа запнулся, депутаты дружно засмеялись. «Да, да, да, если еще прочитать "запахов рабочей группы"...» — согласился с общим весельем глава парламента.

Коммунист Алексей Зинчук озвучил интересовавший всех вопрос: кто придумал такое название? «Комитет [по природопользованию]. Долго эту тему обсуждали, было предложение, может, где-то запятую поставить или точку и начать по-новому. Однако нет», — пояснил единоросс Александр Ходосок. Делегатами в подгруппу избрали как раз его и его коллегу Андрея Алескерова из фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Будем смотреть, как пахнет ваша комиссия, — пошутил Бельский. — Коллеги еще интересуются: если все переболеют коронавирусом и потеряют обоняние, будем новых депутатов туда делегировать?»

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Комментарии (1)

тов
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