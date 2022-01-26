Онищенко рассказал, можно ли заразиться ковидом через посылки

Коронавирус теоретически может передаваться через посылки. Об этом 26 января заявил академик РАН, доктор медицинских наук и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.



«Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая», — сказал он в ходе видеомоста в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (цитата по РИА Новости).



Ранее власти Китая призвали жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19. При вскрытии таких посылок гражданам советуют быть в маске, не трогать глаза, рот и нос, обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку.

